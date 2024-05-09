«Лучше мотивировать своим примером» - командир о популяризации государственного языка

Кирилл Пономаренко – командир отделения РГУ «Воинская часть 6697 Национальной гвардии РК». Молодой человек прекрасно владеет несколькими языками и призывает к этому солдат. О своей жизненной позиции и патриотизме он рассказал в беседе корреспонденту агентства Kazinform.

Герой интервью служит в войсках не один год. Остался здесь по контракту: сначала призвался на срочную службу, а затем решил, что хочет связать свою жизнь со службой. Сейчас занимает должность командира отделения.

-В мои задачи входит обучение, воспитание, обеспечение воинской дисциплины и хорошего морально-психологического состояния солдат, строевая выправка и обеспечение надлежащего внешнего вида подчиненных, - отметил Кирилл Пономаренко.

Помогает ему в службе не только ответственное отношение к работе, но и знание нескольких языков. Кирилл в совершенстве владеет русским и казахским языками.

-Откуда я так хорошо знаю казахский? Сам я родом из Амангельдинского района, там на казахском языке говорит большая часть населения. В Костанай я переехал в 2017 году, - рассказал герой.

Молодой человек подчеркнул, что каждый казахстанец должен владеть государственным языком, да и тенденция последних лет к этому располагает - молодежь активно увлекается изучением языка или его популяризацией, если владеют им в совершенстве. Этим занимается и Кирилл Пономаренко.

-Своим личным примером я мотивирую наших ребят изучать язык и знать его на профессиональном уровне. Стараемся больше разговаривать на бытовом уровне, - поясняет командир отделения.

Труд был замечен Главой государства. Буквально в преддверии Дня единства народа Казахстана, Кирилл Пономаренко удостоился награды за вклад в развитие государственного языка. Награждение прошло в Астане.

-Испытал невероятное чувство радости. Очень горд тем, что был отмечен такой высокой наградой и прославил Национальную гвардию, - поделился Кирилл.