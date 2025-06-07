Лучше, чем гаджеты: сотрудники УИС подарили детям необычные подарки

Отбывающие наказание в учреждений УИС изготовили более 300 уникальных подарков: тактильные азбуки Брайля, специализированные шахматы и шашки, грифели, игрушки, пижамы и сладости.

Подарки были доставлены в специализированные школы и библиотеки девяти регионов страны, где их получили более 100 незрячих и слабовидящих детей.

- Это намного лучше, чем гаджеты. Такие изделия не купишь в магазине, и для многих наших подопечных деток они недоступны. Но теперь благодаря таким поддавкам наши дети смогут играть в шашки и шахматы. С помощью азбук Брайля научатся читать. Спасибо за такие нужные подарки!- рассказала Каракат Абдрасулова, библиотекарь специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих г.Усть-Каменогорск.

Акция стала ярким примером социальной ответственности и заботы, объединяющей усилия сотрудников УИС и всех неравнодушных к судьбе особенных детей.