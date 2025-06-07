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    19:08, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Лучше, чем гаджеты: сотрудники УИС подарили детям необычные подарки

    Сотрудники уголовно-исполнительной системы Казахстана провели трогательную акцию «Увидим мир вместе», направленную на поддержку детей с нарушениями зрения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    подарки слабовидящим
    Фото: ДУИС по Карагандинской области и области Улытау

    Отбывающие наказание в учреждений УИС изготовили более 300 уникальных подарков: тактильные азбуки Брайля, специализированные шахматы и шашки, грифели, игрушки, пижамы и сладости.

    Подарки были доставлены в специализированные школы и библиотеки девяти регионов страны, где их получили более 100 незрячих и слабовидящих детей.

    - Это намного лучше, чем гаджеты. Такие изделия не купишь в магазине, и для многих наших подопечных деток они недоступны. Но теперь благодаря таким поддавкам наши дети смогут играть в шашки и шахматы. С помощью азбук Брайля научатся читать. Спасибо за такие нужные подарки!- рассказала Каракат Абдрасулова, библиотекарь специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих г.Усть-Каменогорск.

    Акция стала ярким примером социальной ответственности и заботы, объединяющей усилия сотрудников УИС и всех неравнодушных к судьбе особенных детей.

     

    Теги:
    Пенитенциарная система Восточно-Казахстанская область Дети Карагандинская область Благотворительность
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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