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Лучшая теннисистка Казахстана завершила выступление в одиночном разряде на Ролан Гаррос
29 Мая 2022 05:00

Лучшая теннисистка Казахстана завершила выступление в одиночном разряде на Ролан Гаррос

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч третьего круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая является 22-й ракеткой мира, казахстанка в трех сетах проиграла с общим счетом 6:3, 1:6, 6:7. Матч продлился два часа и 10 минут.

По ходу игры Рыбакина исполнила шесть подач навылет, совершила три двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла пять очков и три гейма подряд.

Матч проходил на стадии 1/16 финала турнира Большого шлема.


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