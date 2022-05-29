05:00
29 Мая 2022 05:00
Лучшая теннисистка Казахстана завершила выступление в одиночном разряде на Ролан Гаррос
ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч третьего круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Во встрече с американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая является 22-й ракеткой мира, казахстанка в трех сетах проиграла с общим счетом 6:3, 1:6, 6:7. Матч продлился два часа и 10 минут.
По ходу игры Рыбакина исполнила шесть подач навылет, совершила три двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла пять очков и три гейма подряд.
Матч проходил на стадии 1/16 финала турнира Большого шлема.
Читайте также
Лента новостей
04:05
03:00
02:02
01:00
00:33
00:16
вчера 23:43
вчера 23:20
вчера 22:40
вчера 22:18
вчера 21:57
вчера 21:30
вчера 21:15
вчера 20:53
вчера 20:42
вчера 20:26
вчера 20:13
вчера 19:48
вчера 19:19