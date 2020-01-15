Лучшая теннисистка Казахстана вышла в четвертьфинал турнира WTA в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжает борьбу на турнире WTA в Хобарте (Австралия), передает Sports.kz.

На стадии 1/8 финала занимающая 30-ю строчку рейтинга Рыбакина оказалась сильнее 60-й ракетки мира из Франции Ализе Корне. Представительница нашей страны одолела соперницу в двух партиях (7:5, 6:3). Для этого ей понадобилось 1 час 35 минут.

За выход в полуфинал Рыбакина сразится с местной теннисисткой Лизетт Кабрерой.



