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Лучшая теннисистка Казахстана вышла в четвертьфинал турнира WTA в Австралии

15 Января 2020 19:41
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Лучшая теннисистка Казахстана вышла в четвертьфинал турнира WTA в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжает борьбу на турнире WTA в Хобарте (Австралия), передает Sports.kz.

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На стадии 1/8 финала занимающая 30-ю строчку рейтинга Рыбакина оказалась сильнее 60-й ракетки мира из Франции Ализе Корне. Представительница нашей страны одолела соперницу в двух партиях (7:5, 6:3). Для этого ей понадобилось 1 час 35 минут.

За выход в полуфинал Рыбакина сразится с местной теннисисткой Лизетт Кабрерой.



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Ключевые слова: Спорт,
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