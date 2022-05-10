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Лучшая теннисистка Казахстана выиграла на старте турнира в Риме

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Мая 2022, 20:55
Лучшая теннисистка Казахстана выиграла на старте турнира в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала в одиночном разряде на турнире в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/32 финала казахстанка одержала победу над российской теннисисткой Элиной Аванесян в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:6. Встреча продлилась один час и 51 минуту.

По ходу матча казахстанская спортсменка исполнила две подачи навылет и совершили три двойных ошибки. Кроме того, Рыбакина выиграла семь очков и три гейма подряд.

Таким образом, казахстанская теннисистка вышла в 1/16 финала грунтового турнира в Риме. На данный момент Рыбакина занимает 17-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось , что Анна Данилина, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина преодолели барьер первого круга турнира в Италии.


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