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    17:23, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Лучшая теннисистка Казахстана в парах стала чемпионкой турнира в Гамбурге

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    Photo: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла финальный матч на турнире WTA в Гамбурге (Германия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Данилина в паре с теннисисткой из России Александрой Пановой одержала победу над чешско-американским дуэтом Мириам Колодзиэёва — Анжела Куликов в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:2. Встреча продлилась один час и 14 минут.

    Казахстанская теннисистка на данный момент располагается на 25-ой позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что сейчас является лучшим результатом среди отечественных теннисисток.




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