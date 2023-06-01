Лучшая теннисистка Казахстана в «парах» проиграла на старте «Ролан Гаррос»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Теннисистка из Казахстана Анна Данилина провела матч первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в миксте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/16 финала Данилина в паре с мексиканским теннисистом Сантьяго Гонсалесом потерпела поражение от мексиканско-британского дуэта Джулиана Олмос — Нил Скупски в двух сетах со счетом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 59 минут.

27-летняя казахстанская теннисистка на данный момент располагается на 24-ой позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди отечественных спортсменок.





