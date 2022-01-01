Лучшая теннисистка Казахстана узнала первую соперницу в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стала известна первая соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге турнира в Аделаиде (Австралия) Рыбакина встретится с местной спортсменкой Сторм Сандерс, которая занимает 132-е место в рейтинге WTA. Что касается Елены Рыбакиной, то она занимает 14-е место и является лучшей теннисисткой Казахстана на данный момент.

Рыбакина и Сандерс уже встречались между собой в 2017 году, на турнире в Берни (Австралия). Тогда казахстанская теннисистка уступила в трех сетах — 6:7, 6:4, 2:6. Что касается турнира в Аделаиде, то его призовой фонд составляет 703 580 долларов.