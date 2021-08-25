Лучшая школа и колледж в Костанае получили сертификаты на 34 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Награждение педагогов и учебных заведений состоялось сегодня в областном акимате в ходе августовского совещания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня с участием акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова состоялось августовское совещание с работниками образования области.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев отмечает: «Система образования должна готовить достойных граждан, обладающих суммой необходимых знаний, которые будут использованы на благо Отечества».

Бюджет сферы образования в текущем году составляет 129 млрд. тенге. На сегодняшний день в области функционируют 477 школ, с контингентом 109 тыс. школьников.

На местах принимаются все необходимые меры для создания качественной образовательной среды», - отметил аким области.

В ходе совещания также состоялась церемония награждения почетными грамотами, нагрудными знаками педагогов, которые внесли большой вклад в развитие системы образования области.

Аким области Архимед Мухамбетов вручил пяти педагогам нагрудные знаки. Также победителям областного конкурса «Лучшая организация образования» среди школ и колледжей области вручены 2 сертификата по 34 миллиона тенге. В этом году победителями стали Казахстанский агротехнический колледж и Мичуринская общеобразовательная школа.

Вместе с тем, как сообщили в областном управлении образования, восемь победителей областного этапа Республиканского конкурса «Лучший педагог» 25 августа будут награждены сертификатами на 875 100 тенге. Именно они будут представлять наш регион на заключительном этапе конкурса.

Всего в рамках августовских совещаний в регионах будут награждены свыше 300 педагогов.

В завершение совещания аким области Архимед Мухамбетов поручил акимам городов и районов, руководителю управления образования акимата области организовать качественную реализацию образовательного процесса в новом учебном году.