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    22:44, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Лучники из трех стран соревновались в Балхаше

    Лучники из трех стран соревновались в Балхаше
    Фото: из открытых источников

    В Балхаше состоялся международный турнир по стрельбе из лука, посвященный 800-летию Султана Бейбарыса. В первенстве приняли участие более 120 спортсменов из Турции, Кыргызстана и Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Особенность этих соревнований в том, что участники состязались в трех видах стрельбы из лука: традиционной, классической и компаунд. В Казахстане это впервые. Готовились к международному турниру около трех месяцев, все прошло на хорошем уровне, - сказал старший тренер РК по традиционной и классической стрельбе из лука Жумагазы Мухаметжанов.

    По итогам турнира в традиционной стрельбе среди мужчин первое место занял Мурадильуулу Ынтымак (Кыргызстан). Среди женщин лучшей стала карагандинка Кая Мазнева. Среди юношей и девушек победу одержали спортсмены из Туркестана Алмаз Амантай и Аяла Турарбек.

    В миксе традиционной стрельбы победили лучники из Турции Челек Умутчан и Гулай Чобаноглу. В компаунд-стрельбе первое место заняли алматинцы Арсений Дубровин и Айлин Чалышкан. В классической стрельбе золотые медали завоевали Елизар Шепотько и Гайни Сандыкбай из Алматы.

    Также определились победители по жамбы ату: среди мужчин - Исхак Тоханов (Кыргызстан), среди женщин - карагандинка Кая Мазнева.

    Теги:
    Спорт Турция Кыргызстан Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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