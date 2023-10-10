Лучники из трех стран соревновались в Балхаше

В Балхаше состоялся международный турнир по стрельбе из лука, посвященный 800-летию Султана Бейбарыса. В первенстве приняли участие более 120 спортсменов из Турции, Кыргызстана и Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Особенность этих соревнований в том, что участники состязались в трех видах стрельбы из лука: традиционной, классической и компаунд. В Казахстане это впервые. Готовились к международному турниру около трех месяцев, все прошло на хорошем уровне, - сказал старший тренер РК по традиционной и классической стрельбе из лука Жумагазы Мухаметжанов.

По итогам турнира в традиционной стрельбе среди мужчин первое место занял Мурадильуулу Ынтымак (Кыргызстан). Среди женщин лучшей стала карагандинка Кая Мазнева. Среди юношей и девушек победу одержали спортсмены из Туркестана Алмаз Амантай и Аяла Турарбек.

В миксе традиционной стрельбы победили лучники из Турции Челек Умутчан и Гулай Чобаноглу. В компаунд-стрельбе первое место заняли алматинцы Арсений Дубровин и Айлин Чалышкан. В классической стрельбе золотые медали завоевали Елизар Шепотько и Гайни Сандыкбай из Алматы.

Также определились победители по жамбы ату: среди мужчин - Исхак Тоханов (Кыргызстан), среди женщин - карагандинка Кая Мазнева.