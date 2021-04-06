РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:48, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Лучник из Карагандинской области выступит на чемпионате РК по жамбы ату

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Житель села Нуркен Каркаралинского района Тлеухан Нурхан в конце апреля примет участие в республиканском чемпионате по жамбы ату в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2019 году он занял второе место в международном конкурсе «Толағай сұлтаны», который прошёл в Восточном Казахстане.

    «Стрельба из лука - забытый национальный вид спорта. Чтобы стрела попала в цель, нужно обладать определёнными качествами и силой. Моя цель - научить сельскую молодёжь искусству стрельбы из лука. Для этого мы хотим в селе открыть спортивный центр и тренировать детей. Будем возрождать национальный вид спорта - бессайыс. Я уже получил грант Молодёжного ресурсного центра района в размере 200 тысяч тенге на его развитие. На эти средства купил лук и седло. Здание под центр у нас есть. Сейчас ищем средства на его ремонт. Когда решатся все вопросы, планируем принять 50 детей, которых будем тренировать в две смены», - говорит Тлеухан Нурхан.

    Напомним, бессайыс (пятиборье) - национальный вид спорта. В него входят: аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, асық ату и қазақша күрес.


    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!