Лучник из Карагандинской области выступит на чемпионате РК по жамбы ату

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Житель села Нуркен Каркаралинского района Тлеухан Нурхан в конце апреля примет участие в республиканском чемпионате по жамбы ату в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году он занял второе место в международном конкурсе «Толағай сұлтаны», который прошёл в Восточном Казахстане.

«Стрельба из лука - забытый национальный вид спорта. Чтобы стрела попала в цель, нужно обладать определёнными качествами и силой. Моя цель - научить сельскую молодёжь искусству стрельбы из лука. Для этого мы хотим в селе открыть спортивный центр и тренировать детей. Будем возрождать национальный вид спорта - бессайыс. Я уже получил грант Молодёжного ресурсного центра района в размере 200 тысяч тенге на его развитие. На эти средства купил лук и седло. Здание под центр у нас есть. Сейчас ищем средства на его ремонт. Когда решатся все вопросы, планируем принять 50 детей, которых будем тренировать в две смены», - говорит Тлеухан Нурхан.

Напомним, бессайыс (пятиборье) - национальный вид спорта. В него входят: аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, асық ату и қазақша күрес.