21:27, 20 Март 2023 | GMT +6
Лучник Андрей Тютюн завоевал «золото» на первом этапе Кубка Азии в Китае
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акмолинский лучник Андрей Тютюн в составе сборной команды Казахстана завоевал две награды на первом этапе Кубка Азии в Китае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление физической культуры и спорта.
В программе MIX Андрей Тютюн стал чемпионом.
В соревнованиях по стрельбе из блочного лука (Compound bow) мужская сборная страны, победив команду Таиланда (228-223), стала бронзовым призером турнира. В составе команды также выступил Андрей Тютюн.