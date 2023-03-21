Лучник Андрей Тютюн завоевал «золото» на первом этапе Кубка Азии в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акмолинский лучник Андрей Тютюн в составе сборной команды Казахстана завоевал две награды на первом этапе Кубка Азии в Китае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление физической культуры и спорта.

В программе MIX Андрей Тютюн стал чемпионом.

В соревнованиях по стрельбе из блочного лука (Compound bow) мужская сборная страны, победив команду Таиланда (228-223), стала бронзовым призером турнира. В составе команды также выступил Андрей Тютюн.