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    21:27, 20 Март 2023 | GMT +6

    Лучник Андрей Тютюн завоевал «золото» на первом этапе Кубка Азии в Китае

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    Фото: пресс-служба управления физической культуры и спорта
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акмолинский лучник Андрей Тютюн в составе сборной команды Казахстана завоевал две награды на первом этапе Кубка Азии в Китае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление физической культуры и спорта.

    В программе MIX Андрей Тютюн стал чемпионом.

    В соревнованиях по стрельбе из блочного лука (Compound bow) мужская сборная страны, победив команду Таиланда (228-223), стала бронзовым призером турнира. В составе команды также выступил Андрей Тютюн.


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