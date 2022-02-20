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Луценко стал вторым на четвертом этапе «Вуэльты Андалусии»

20 Февраля 2022 05:55
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Луценко стал вторым на четвертом этапе «Вуэльты Андалусии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу состоялся четвертый этап веломногодневки «Вуэльта Андалусии», протяженностью 167.4 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Победителем этапа стал голландский гонщик Ваут Пулс из «Bahrain-Victorious». Вторым стал казахстанец Алексей Луценко из «Астаны». Третий результат — у бельгийца Маури Вансевенанта из «Quick-Step Alpha Vinyl».


«Вуэльта Андалусии». Четвертый этап
Cúllar Vega — Baza. 167.4 километров
1. Ваут Пулс (Нидерланды, «Bahrain-Victorious») — 3:56:52
2. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
3. Маури Вансевенант (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — +0:18

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