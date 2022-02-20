Луценко стал вторым на четвертом этапе «Вуэльты Андалусии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу состоялся четвертый этап веломногодневки «Вуэльта Андалусии», протяженностью 167.4 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем этапа стал голландский гонщик Ваут Пулс из «Bahrain-Victorious». Вторым стал казахстанец Алексей Луценко из «Астаны». Третий результат — у бельгийца Маури Вансевенанта из «Quick-Step Alpha Vinyl».



«Вуэльта Андалусии». Четвертый этап

Cúllar Vega — Baza. 167.4 километров

1. Ваут Пулс (Нидерланды, «Bahrain-Victorious») — 3:56:52

2. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)

3. Маури Вансевенант (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — +0:18