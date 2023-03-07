Луценко стал 11-м на первом этапе «Тиррено - Адриатико»

РИМ. КАЗИНФОРМ - Индивидуальной гонкой с раздельным стартом началась шоссейная многодневная велогонка по дорогам Италии «Тиррено — Адриатико», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Самым быстрым на прошедшем этапе стал итальянец Филиппо Ганна из INEOS Grenadiers. Второй результат — у немца Леннарда Кемны из BORA-hansgrohe. Еще один представитель команды INEOS Grenadiers американец Магнус Шеффилд стал третьим.

Казахстанский гонщик «Астаны» Алексей Луценко финишировал 11-м, Глеб Сырица — 21-м, Самуэле Баттистелла — 71-м, Евгений Федоров — 74-м, Марк Кавендиш — 128-м, Джо Домбровски — 142-м, Леонардо Бассо — 155-м.

«Тиррено — Адриатико». Первый этап

Lido di Camaiore — Lido di Camaiore. 11.5 километров

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) — 12:28

2. Леннард Кемна (Германия, BORA-hansgrohe) — +0:28

3. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) — +0:31

11. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:48

21. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +1:00

71. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +1:27

74. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +1:29

128. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +1:55

142. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:03

155. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +2:16.