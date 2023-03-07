Луценко стал 11-м на первом этапе «Тиррено - Адриатико»
Самым быстрым на прошедшем этапе стал итальянец Филиппо Ганна из INEOS Grenadiers. Второй результат — у немца Леннарда Кемны из BORA-hansgrohe. Еще один представитель команды INEOS Grenadiers американец Магнус Шеффилд стал третьим.
Казахстанский гонщик «Астаны» Алексей Луценко финишировал 11-м, Глеб Сырица — 21-м, Самуэле Баттистелла — 71-м, Евгений Федоров — 74-м, Марк Кавендиш — 128-м, Джо Домбровски — 142-м, Леонардо Бассо — 155-м.
«Тиррено — Адриатико». Первый этап
Lido di Camaiore — Lido di Camaiore. 11.5 километров
1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) — 12:28
2. Леннард Кемна (Германия, BORA-hansgrohe) — +0:28
3. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) — +0:31
11. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:48
21. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +1:00
71. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +1:27
74. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +1:29
128. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +1:55
142. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:03
155. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +2:16.