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    05:12, 07 Март 2023 | GMT +6

    Луценко стал 11-м на первом этапе «Тиррено - Адриатико»

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    Фото: Sports.kz
    РИМ. КАЗИНФОРМ - Индивидуальной гонкой с раздельным стартом началась шоссейная многодневная велогонка по дорогам Италии «Тиррено — Адриатико», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Самым быстрым на прошедшем этапе стал итальянец Филиппо Ганна из INEOS Grenadiers. Второй результат — у немца Леннарда Кемны из BORA-hansgrohe. Еще один представитель команды INEOS Grenadiers американец Магнус Шеффилд стал третьим.

    Казахстанский гонщик «Астаны» Алексей Луценко финишировал 11-м, Глеб Сырица — 21-м, Самуэле Баттистелла — 71-м, Евгений Федоров — 74-м, Марк Кавендиш — 128-м, Джо Домбровски — 142-м, Леонардо Бассо — 155-м.

    «Тиррено — Адриатико». Первый этап

    Lido di Camaiore — Lido di Camaiore. 11.5 километров

    1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) — 12:28

    2. Леннард Кемна (Германия, BORA-hansgrohe) — +0:28

    3. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) — +0:31

    11. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:48

    21. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +1:00

    71. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +1:27

    74. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +1:29

    128. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +1:55

    142. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:03

    155. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +2:16.


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