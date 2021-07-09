Луценко продолжает оставаться в десятке лучших общего зачета «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 июля состоялся 12-й этап супермногодневки «Тур де Франс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Участникам предстояло преодолеть 159,4 километра. Отрезок соединял между собой Сен-Поль и Труа-Шато.

Первым на финише был Нильс Поллит (Bora-hansgrohe). Второе место занял Иманол Эрвити (Movistar Team). Третьим на финише был Харрисон Свини ( Soudal Lotto).

Луценко показал 26-й результат. Однако это не повлияло на его место в генеральной классификации. Казахстанец по-прежнему занимает седьмое место.

Первое удерживает за собой Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Следом за ним располагается Ригоберто Уран (EF Education - Nippo). Третий в зачете - Йонас Вингегард (Jumbo - Visma).