Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Луценко продолжает оставаться в десятке лучших общего зачета «Тур де Франс»

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июля 2021, 01:44
Луценко продолжает оставаться в десятке лучших общего зачета «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 июля состоялся 12-й этап супермногодневки «Тур де Франс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Участникам предстояло преодолеть 159,4 километра. Отрезок соединял между собой Сен-Поль и Труа-Шато.

Первым на финише был Нильс Поллит (Bora-hansgrohe). Второе место занял Иманол Эрвити (Movistar Team). Третьим на финише был Харрисон Свини ( Soudal Lotto).

Луценко показал 26-й результат. Однако это не повлияло на его место в генеральной классификации. Казахстанец по-прежнему занимает седьмое место.

Первое удерживает за собой Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Следом за ним располагается Ригоберто Уран (EF Education - Nippo). Третий в зачете - Йонас Вингегард (Jumbo - Visma).


Спорт   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка