Луценко поднялся на седьмую строчку в генеральной квалификации «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся одиннадцатый этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанский гонщик команды Astana – Premier Tech Алексей Луценко провел потрясающий этап и, финишировав на высоком восьмом месте, сумел подняться на седьмую позицию в генеральной классификации «Большой Петли».

Алексей Луценко все время находился в группе фаворитов, проводя впечатляющий этап. За километр до вершины Мон-Ванту, которую проходили во второй раз, Луценко немного отстал после атаки желтой майки и еще нескольких гонщиков, но сумел минимизировать свое отставание на последовавшем спуске, уступив соперникам всего 18 секунд, при этом выиграв время у целого ряда других гонщиков.

Этот результат и позволил Алексею Луценко улучшить свою позицию в общем зачете, поднявшись на 7-ю строчку.