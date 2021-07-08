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    10:24, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Луценко поднялся на седьмую строчку в генеральной квалификации «Тур де Франс»

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся одиннадцатый этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанский гонщик команды Astana – Premier Tech Алексей Луценко провел потрясающий этап и, финишировав на высоком восьмом месте, сумел подняться на седьмую позицию в генеральной классификации «Большой Петли».

    Алексей Луценко все время находился в группе фаворитов, проводя впечатляющий этап. За километр до вершины Мон-Ванту, которую проходили во второй раз, Луценко немного отстал после атаки желтой майки и еще нескольких гонщиков, но сумел минимизировать свое отставание на последовавшем спуске, уступив соперникам всего 18 секунд, при этом выиграв время у целого ряда других гонщиков.

    Этот результат и позволил Алексею Луценко улучшить свою позицию в общем зачете, поднявшись на 7-ю строчку.


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