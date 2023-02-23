Луценко остановился в шаге от пьедестала третьего этапа «Тура ОАЭ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты третьего этапа многодневной велогонки «Тур ОАЭ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый результат этапа - у колумбийского гонщика команды Movistar Эйнера Рубио. Вторым стал бельгиец Ремко Эвенепул из Soudal-Quick Step. Британец Адам Йейтс из UAE Team Emirates завершил этап третьим.

Казахстанец Алексей Луценко финишировал четвертым, Харольд Техада - 33-м, Хавьер Ромо - 43-м, Кейс Бол - 89-м, Марк Кавендиш - 104-м, Давиде Мартинелли - 105-м, Дмитрий Груздев - 109-м.



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