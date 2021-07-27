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Ложную информацию о вакцинации ввела медсестра в Кызылорде

27 Июля 2021 14:28
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Ложную информацию о вакцинации ввела медсестра в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Медсестра ввела ложную информацию о вакцинации в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сегодня департаментом полиции Кызылординской области в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятии в одном из медицинских учреждении города Кызылорда установлен факт введения медсестрой в информационную систему ложной информации о получении жителем города вакцинации против коронавируса.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 206 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

На сегодняшний день по области зарегистрировано четыре факта изготовления и использования поддельных ПЦР-тестов на исследование Covid-19 и введения в информационную систему ложной информации о получении вакцинации, по которым проводится досудебное расследование.

За изготовление и использование поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусной инфекцией и ввод в информационную систему заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная мера наказания по статье 385 УУ РК – лишение свободы до четырех лет, по статье 206 УК РК – лишение свободы до трех лет.


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#Кызылординская область   #МВД РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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