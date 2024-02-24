Ложный вызов: с чем связан всплеск телефонного терроризма в Казахстане

Рассылки с угрозами о совершении терактов в школах на протяжении нескольких недель получают жители разных регионов Казахстана. С чем связан всплеск телефонного терроризма и как не поддаться всеобщей панике – корреспондент агентства Kazinform узнала у психолога Дмитрия Агапова.

О том, что люди напуганы, свидетельствует посещаемость в школах в тот день, на который злоумышленники назначили теракт. В Павлодаре, например, отсутствовали 20 тысяч детей. В Петропавловске горожане вызвали полицию, когда увидели идущего по улице подростка с предметом, похожим на винтовку.

Д. Агапов считает, что одной из целей телефонных террористов как раз является разрушение базовой потребности человека – чувства безопасности. Легче всего этого добиться одновременно у большого количества людей – создать угрозу для их детей.

- Первый признак психологической операции в информационной войне – организованность. Мы это видим по рассылкам, которые распространяются в разных регионах страны с перерывом в несколько дней. Соответственно, за этим стоит какая-то организация, группа, которая преследует свои цели. Конечная цель актов терроризма – это не только жертвы или заложники, это реакция общества. Посеять ужас и панику среди людей. Чего сейчас и добиваются неизвестные. Выяснить, кто и зачем ведет эту информационную войну – задача спецслужб, - сказал психолог.

Д. Агапов подчеркнул, что хоть происходящее и является психологической операцией, однако это тоже насилие. Не физическое, но морально-психологическое.

- Сейчас мы наблюдаем по сути страшную вещь: чтобы раньше вызвать эффект толпы, нужно было собрать людей вместе, сейчас это делается дистанционно. Достаточно открыть родительский чат. Представьте массовость этого явления. Цель телефонных террористов вполне понятна: родительская общественность – это широкий слой населения. По сути, идет накопление протестного потенциала, основанного на недовольствах родителей. Угроза базовому чувству безопасности, накапливается стресс, напряжение. Государство не может защитить детей – так рассуждают родители. Подрывается авторитет власти, - пояснил психолог.

По мнению Д. Агапова, заслуживают внимания субкультуры школьных стрелков.

- Есть сведения, что в соседней России, где несколько лет назад происходили нападения в школах, субкультура стрелков координировалась. Поэтому она была признана экстремистской организацией. Возможно, сейчас мы наблюдаем другую форму этой же субкультуры, - отметил психолог.

Еще одна причина, по которой происходит массовая рассылка сообщений с угрозами – месть со стороны одного или нескольких обиженных людей за что-либо.

- Возможно, он когда-то был в чем-то ущемлен и решил показать всем, что он невинная жертва, а все его законная добыча. Он упивается своей властью, наблюдая, как взбудоражил все общество. Это не псих, это глубоко травмированный человек, - сказал психолог.

Он считает, что родителям можно и нужно подключиться к обеспечению безопасности детей в школах. Так они снизят уровень своей тревожности.

- Страх – это нормально. Он мобилизует организм, придает сил и энергии на действия, чтобы справиться с источником опасности. Он может быть чрезмерно сильным, таким, что человек совершает нелогичные действия. В случае с телефонным терроризмом нужно оценить угрозы и понять степень риска. Второе – понять, что вы как родитель можете сделать для обеспечения безопасности ребенка. Возможно, оценить ситуацию вокруг, когда провожаете ребенка в школу, встретиться с администрацией школы и родительской общественностью, чтобы обсудить обеспечение безопасности в школе, проверить действие тревожных кнопок, провести учения и так далее. Это позволит снизить тревожность, энергия страха конвертируется в конкретные действия, которые повысят устойчивость безопасности организации. Если страх настолько обострился, что потерян сон и уровень стресса зашкаливает, то желательно обратиться к психологу, хотя бы для того, чтобы выговориться и получить навыки саморегуляции. От ребенка происходящее скрывать не нужно, наоборот, поговорить о том, что он чувствует, что обсуждает с одноклассниками, не нагнетать, а выслушать, поддержать, - отметил психолог.

Д. Агапов пояснил, что в случае с телефонными террористами спецслужбы поступают так же, как психологи с людьми с суицидальными наклонностями. Каждый сигнал принимают как истинный и потому принимают все необходимые меры, даже если понимают, что угроза ложная.

Пока авторов рассылок ищут, полицейские просят население не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. В некоторых регионах РК уже установили, что сообщения приходили из соседнего государства.