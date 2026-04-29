Ложная урбанизация: как упорядочить миграцию в крупные города Казахстана, объяснила эксперт

В Казахстане рост населения в крупных городах не сопровождается развитием экономики и инфраструктуры, что приводит к так называемой ложной урбанизации. Подробнее об этой тенденции корреспонденту Kazinform рассказала главный научный сотрудник Института экономических исследований Сара Алпысбаева.

Деталями исследования спикер поделилась в кулуарах экспертной дискуссии, посвященной 65-летию Института экономических исследований.

По ее словам, жители страны активно переезжают в города республиканского значения — в первую очередь в Астану и Алматы. Однако сейчас миграция населения превышает возможности экономики.

— К сожалению, приток населения превышает производительность экономики этих крупных городов. То есть, появляется даже такой термин, как ложная урбанизация. Вроде бы урбанизация идет, городское население растет, но занятость и производительность этого населения не растет, — рассказала Алпысбаева.

Эксперт считает, что решить проблему краткосрочными мерами невозможно и необходим системный подход.

В числе возможных, но спорных решений она назвала ограничение миграции в крупные города.

Такую меру использовали власти Китая при развитии города Шэньчжэнь, где концентрировались значительные государственные инвестиции и создавались привлекательные условия, включая высокий уровень заработной платы.

— Там тоже пытались ограничить въезд. Например, специалист приезжает и хочет работать в определенном месте, а ему говорят: «Хорошо, покажи, какое у тебя образование и скажи, чем ты хочешь заниматься». И в течение года ему дают возможность показать конкретно свой вклад — уровень своей заработной платы, что он делает и как он двигается дальше. Если это не удовлетворяет, то этот человек уже не имеет права жить и работать в этом городе, — пояснила эксперт.

При этом Алпысбаева подчеркнула, что подобные меры могут нарушать права граждан.

— Но я считаю, что это чисто техническое и нарушающие права человека (решение — прим. ред.). Ведь как гражданин своей страны человек имеет право жить и работать там, где он хочет. Поэтому такими техническими методами, наверное, сложно решить, — подчеркнула Алпысбаева.

По ее мнению, проблема ложной урбанизации остается сложной и требует более глубокого и системного анализа, в том числе понимания того, как люди, переезжающие в мегаполисы, видят свое будущее.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сокращается занятость в высококвалифицированных отраслях: казахстанцы все чаще выбирают торговлю и доставку вместо работы по специальности. Доля оптовой и розничной торговли выросла с 15% до 19,9% ВВП, в секторе заняты 1,6 млн человек и 54% самозанятых.