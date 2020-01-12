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Лозанна-2020: казахстанские биатлонисты вошли в десятку лучших

12 Января 2020 18:44
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Лозанна-2020: казахстанские биатлонисты вошли в десятку лучших

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - В Лозанне на юношеских Олимпийских играх завершилась смешанная эстафета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В этом виде программы Казахстан был представлен Вадимом Куралесом и Ульяной Ардалионовой. По итогам своего выступления спортсменам удалось войти в десятку лучших.

Так, Казахстан занял восьмое место из 30. Первыми же на финише были французы. Второе место заняла Италия. Бронзовые медали записали в свой актив шведы.


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Ключевые слова: Спорт,
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