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вчера 16:05
Лозанна-2020: казахстанские биатлонисты вошли в десятку лучших
12 Января 2020 18:44
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ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - В Лозанне на юношеских Олимпийских играх завершилась смешанная эстафета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В этом виде программы Казахстан был представлен Вадимом Куралесом и Ульяной Ардалионовой. По итогам своего выступления спортсменам удалось войти в десятку лучших.
Так, Казахстан занял восьмое место из 30. Первыми же на финише были французы. Второе место заняла Италия. Бронзовые медали записали в свой актив шведы.
Ключевые слова: Спорт,
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