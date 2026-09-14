«Ловушка сырья» больше не работает: аналитики о новых возможностях Казахстана в БРИКС

Эксперты отмечают: тезисы, озвученные Президентом Касым-Жомартом Токаевым на пленарном заседании БРИКС о ставке на инновации, свободную торговлю с Индией и развитие транзитных коридоров, превращают участие Казахстана в стратегический инструмент роста. По сути, это переход от сырьевой модели к индустриальной модернизации, где страна становится площадкой для технологий, инвестиций и совместных производств, передает корреспондент Kazinform.

В Нью‑Дели Касым‑Жомарт Токаев говорил о «Великой фрагментации» и необходимости диалога между державами ради стратегической стабильности, подчёркивая: многополярность без эффективной многосторонности лишь усилит риски.

Мир сегодня сталкивается с вызовами, которые требуют не разобщённости, а общей стратегии роста. Именно поэтому Касым‑Жомарт Токаев в Нью‑Дели сделал акцент на инновациях и технологическом суверенитете. Президент предложил запустить Партнерство БРИКС плюс в сфере искусственного интеллекта, подчеркнув стратегический приоритет этой технологии для Казахстана. Такой шаг отражает понимание: только через связанность и совместное развитие новых технологий человечество может обеспечить устойчивость и стабильность в многополярном мире.

Как отмечает директор Центра исследования мировой экономики АО «Институт экономических исследований» Алибек Райпов, конкурентоспособность современной экономики определяется скоростью адаптации инноваций, и страны БРИКС являются лидерами в сферах цифровизации госуправления, искусственного интеллекта, агротехнологий и зеленой металлургии.

— Статус партнера открывает для казахстанских компаний и научно-исследовательских центров потенциальные каналы технологического трансфера. Речь идет о создании совместных предприятий с компаниями из Китая (в сфере производства компонентов для электромобилей и цифровой инфраструктуры), Индии (фармацевтика и IT-аутсорсинг) и ОАЭ (логистические технологии и опреснение воды), что позволяет избегать «ловушки сырьевой зависимости», перемещаясь вверх по глобальным цепочкам создания стоимости, — считает эксперт.

Его коллега, директор Центра развития торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Сагындык Кошербаев подчеркивает, что Индия обладает одной из крупнейших технологических экосистем мира и значительным человеческим капиталом в программировании, цифровых услугах, искусственном интеллекте и финтехе.

— Казахстан, в свою очередь, может выступать площадкой для выхода индийских технологических компаний на рынки Центральной Азии и ЕАЭС. Перспективны совместные центры разработки, решения в сфере AI, финтеха, кибербезопасности и подготовки IT-специалистов. Это направление интересно тем, что его развитие значительно меньше зависит от физической удаленности двух стран, которая остается одним из основных ограничителей торговли товарами, — комментирует эксперт.

Сотрудничество и Индийский рынок

Говоря о расширении товарооборота с государствами БРИКС, который достиг 72 миллиардов долларов, Президент Касым‑Жомарт Токаев подчеркнул особую важность заключения соглашения о свободной торговле с Индией. Этот акцент придал визиту в Нью‑Дели стратегическое измерение: задача заключается не просто в увеличении объёмов торговли, а в том, чтобы превратить сырьевой экспорт в совместные производства и инвестиционные проекты, способные обеспечить Казахстану новые технологии, рабочие места и долгосрочную устойчивость.

— С точки зрения экономической целесообразности взаимодействия Казахстана с БРИКС, необходимо отметить, что государства БРИКС представляют значительную часть мирового населения, производства и потребительского спроса. Уже в 2023 году на страны объединения приходилась половина внешнеторгового оборота Казахстана. Для нашей страны это возможность расширять экспорт сельскохозяйственной продукции, продовольствия, урана, металлов и нефтехимической продукции, — говорит заведующая кафедрой Международных отношений Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Гульсум Кенжалина.

Индия постепенно превращается в один из ключевых центров мирового спроса. Население страны приближается к 1,5 млрд человек, экономика сохраняет одни из наиболее высоких темпов роста среди крупнейших экономик мира, а повышение доходов и урбанизация, по мнению Сагындыка Кошербаева, формируют новый масштаб внутреннего потребления.

— Для Казахстана это особенно важно. На фоне высокой концентрации внешней торговли на нескольких традиционных направлениях выход на быстрорастущий рынок Южной Азии способен стать одним из элементов географической диверсификации экспорта. Однако сегодня масштабы казахстанско-индийской торговли пока явно не соответствуют ни размеру двух экономик, ни характеру политических отношений между странами, — считает он.

Перспективы Казахстана на индийском направлении Сагындык Кошербаев делит на несколько крупных блоков. Первое направление — продовольствие и агропромышленный комплекс. Для Казахстана перспективными могут быть зерновые и продукты их переработки, растительные масла, бобовые, кормовая продукция и отдельные виды продукции пищевой промышленности.

— Особенно важна переработка. Экспорт муки, масел, ингредиентов и другой переработанной агропродукции способен создавать внутри Казахстана значительно больший эффект, чем поставки исключительно сельскохозяйственного сырья, — считает эксперт.

Второе направление — металлы, критические минералы и материалы для новой промышленности.

— Быстрая индустриализация Индии означает растущий спрос на металлургическое сырье и материалы для машиностроения, энергетики, электроники и инфраструктуры. Казахстан уже обладает компетенциями в производстве урана, титана, ферросплавов, меди и ряда редких и критически важных металлов. Однако стратегическая задача заключается в постепенном переходе от поставок сырья к более глубокой переработке. Именно здесь может появиться новая модель сотрудничества: индийский капитал и технологии плюс казахстанская ресурсная база и производственная инфраструктура. Вместо простой схемы «добыть и экспортировать» — создание в Казахстане совместных производств материалов, компонентов и полуфабрикатов для дальнейшей поставки на рынки Индии и третьих стран, — комментирует Сагындык Кошербаев.

Стабильность и транспортная связанность

Ещё один месседж, прозвучавший в выступлении Президента Касым‑Жомарта Токаева, связан с развитием транзитной сети. Глава государства обозначил стратегическую цель — довести объём перевозок до 100 миллионов тонн в год и обеспечить сопряжение коридора «Север — Юг» с инициативой «Один пояс, один путь». Этот замысел отражает видение Казахстана как ключевого логистического узла Евразии, где транспортная связанность становится не только экономическим ресурсом, но и фактором устойчивости, интеграции и укрепления роли страны в формирующемся многополярном мире.

— Географическое положение Казахстана приобретает новое качество в контексте развития международных транспортных коридоров, продвигаемых в повестке БРИКС. Интеграция в Международный транспортный коридор «Север — Юг» (МТК), связывающий Евразию с Индией и странами Персидского залива через Россию, Каспий и Иран, значительно повышает транзитный потенциал республики. Казахстан уже предпринимает практические шаги по координации усилий с Россией и Туркменистаном для создания единых логистических операторов, гармонизации таможенных процедур и повышения пропускной способности портов Актау и Курык, трансформируя страну из пассивной «транзитной территории» в активный мультимодальный хаб, — комментирует Алибек Райпов.

Особое аналитическое значение, по его мнению, имеет тот факт, что Казахстан не является единственным представителем региона в новом формате: статус страны-партнера БРИКС официально получил и Узбекистан. Присутствие в формате партнеров сразу двух центрально-азиатских государств создает предпосылки для формирования регионального экономического ядра, где Казахстан выступает ключевым драйвером интеграционных процессов.

— Это создает предпосылки для значимого мультипликативного эффекта для всего региона, включая Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Крупные инфраструктурные проекты, финансируемые через механизмы БРИКС в Казахстане, могут повысить связность и транзитную привлекательность соседних государств. Например, развитие казахстанского участка МТК напрямую увеличивает грузопоток из Кыргызстана и Таджикистана к каспийским портам. Более того, экономическая интеграция и рост взаимной торговли создают материальные стимулы для совместного решения трансграничных проблем, таких как водопользование и энергобаланс. Взаимозависимость, подкрепленная совместными региональными механизмами и внешними инвестициями, является системным фундаментом для предотвращения климатических и ресурсных конфликтов, напрямую усиливая политическую устойчивость всего региона. Синхронизация подходов позволяет Центральной Азии выступать с более весомых позиций перед странами Глобального Юга, превращая регион из объекта геополитического влияния в субъекта, предлагающего собственные интеграционные инициативы, — говорит эксперт.

Таким образом, участие Казахстана в архитектуре БРИКС в статусе страны-партнера представляет собой взвешенный, прагматичный выбор в пользу опережающего развития. Совместно с партнерами по региону Казахстан способен трансформировать Центральную Азию в ключевой узел связности между Глобальным Югом и Северной Евразией. Доступ к новым рынкам, передовым технологиям и диверсифицированным источникам финансирования закладывает системную основу для индустриальной модернизации региона, обеспечивая его экономическую самостоятельность и политическую стабильность в формирующемся многополярном мироустройстве.