Ловцов кекликов задержали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Незаконный отлов птиц пресекли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 марта сотрудники Кордайского районного отдела полиции в горной местности Кененского сельского округа задержали двоих мужчин, которые занимались незаконным отловом горных куропаток, называемых кекликами.

У них полицейские обнаружили и изъяли 17 птиц, а также орудие их отлова», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По данному факту составлен административный протокол по статье 389 части первой Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан «Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов». Собранный материал направлен в Кордайский районный суд, уточнили в правоохранительном ведомстве.

Кеклики, или каменные куропатки, относятся к семейству фазановых. Самым распространенным видом является азиатский кеклик, обитающий от Балканского полуострова до Китая, в том числе в южном Казахстане, в горах Джунгарского Алатау, отроги которого простираются по территории Жамбылской области.

Кеклики часто содержатся в неволе. Азиатских каменных куропаток используют для участия в боях между птицами, так как самцы отличаются особой задиристостью. Поэтому кеклики все чаще становятся добычей охотников и объектами интереса птицеводов. Люди отлавливают птах и ради вкусного мяса.

По оценкам специалистов, в данное время наблюдается уменьшение численности европейского вида кекликов. Негативная тенденция началась еще в 1950-х годах прошлого века.