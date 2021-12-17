Лоукостер ОАЭ запустил первый рейс в Казахстан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 декабря 2021 года состоялась церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алматы – Абу-Даби авиакомпанией «Wizz Air Abu Dhabi», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Напомним, это первый международный рейс по направлению Абу-Даби – Алматы – Абу-Даби, совершенный данной авиакомпанией благодаря достигнутым договоренностям в рамках cовместного заявления между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и авиакомпанией «Wizz Air Abu Dhabi», при содействии Посольства РК в ОАЭ и компетентных органов двух стран.

В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, управляющий директор «Wizz Air Abu Dhabi» Кис Ван Шайк, временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Республике Казахстан Аммар Омар Абдулла Альбрейки, президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой.

Посол ОАЭ в РК Моххамед Саид Аль-Арики в связи с открытием нового международного рейса по маршруту Алматы – Абу-Даби авиакомпанией «Wizz Air Abu Dhabi» сделал заявление. Посол ОАЭ в РК выразил уверенность, что наряду с уже существующими направлениями из Казахстана в ОАЭ, открытие нового рейса значительно повлияет на развитие и укрепление отношений между Казахстаном и Эмиратами. Новое авиасообщение будет способствовать не только росту туристического потока, но также и увеличению товарооброта и позволит укрепить бизнес-контакты между странами.

Отмечаем, из г. Абу-Даби прибыло – 228 пассажиров, вылетело из г. Алматы – 177 пассажиров.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС А320/321NEO в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, а также со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время авиакомпания выполняет международные рейсы по 15 маршрутам: Россия (Москва, Краснодар), Украина (Киев, Одесса), Оман (Маскат), Бахрейн (Манама), Египет (Сохаг, Александрия), Израиль (Тель-Авив), Греция (Афины), Грузия (Кутаиси), Сербия (Белград), Армения (Ереван), Азербайджан (Баку), Албания (Тирана), Босния и Герцоговина (Сараево).

Авиакомпания постоянно расширяет маршрутную сеть, что даст возможность пассажирам из Казахстана попасть в новые пункты назначений по доступным ценам.



