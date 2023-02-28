Louis Vuitton откликнулся на предложение казахстанской студентки создать сумку в форме юрты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Магистрант ЕНУ Айнура Полатова популяризирует национальные игры и успешно реализует уникальный проект Talapai. В этом году она планирует презентовать в Париже свой дизайн сумки с особым казахским колоритом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Айнура Полатова изучает казахскую филологию на первом курсе магистратуры Евразийского национального университета. Девушка решила активно продвигать национальную культуру посредством казахских игр. В 2022 году магистрантка создала стартап Talapai и выиграла денежный приз конкурса бизнес инкубатора ЕНУ. Айнура разработала проект с особым национальным дизайном. Игры «Бес тас», «Құмар», «Ағаш үй» бестемшесі, «Тұмар» бестемшесі, «Тоғызқұмалақ» представлены в форме функциональной сумки с казахским орнаментом.

Проект Talapai, стартовавший 3 месяца назад, уже пользуется большой популярностью. По словам магистрантки ЕНУ, заявки на приобретение национальной игры поступают не только от казахстанцев, но из за рубежа - Турции, США, Нидерландов.

«Сейчас очень много зарубежных настольных игр. Я задумалась о том, почему бы не популяризировать наши национальные игры. Таким образом зародилась идея Talapai. Каждая игра преподнесена в отдельной деревенной коробочке в форме сумки. Ее удобно и очень легко носить везде с собой. Самое главное - деревянная сумка функциональная, вы можете открыть ее и сыграть в игру», - сказала девушка.

В апреле этого года Айнура планирует встретиться с представителями Louis Vuitton. Ее предложение о создании сумки в форме юрты поддержал один из известных мировых брендов и пригласил в Париж обсудить дизайн.

«В рекламе я увидела, что Louis Vuitton открыли магазин, похожий на нашу юрту. Меня это заинтересовало, и я написала им письмо с предложением создать сумку в форме юрты. Я рассказала, что я сейчас реализую проект «Талапай» для развития национальных игр, его внешняя коробка в виде сумки своей формой напоминает кочевой дом наших предков. Я сама создаю этот дизайн и основная идея для Louis Vuitton основывалась на нем. Через 2 недели в ответном письме компания выразила заинтересованность в моем предложении и пригласила в Париж для дальнейшего обсуждения идеи», - отметила Айнура.

Айнура Полатова не обучалась профессионально дизайну. В этом году она будет обучаться в Германии, во Франкфуртском университете имени Гёте по программе академической мобильности ЕНУ.