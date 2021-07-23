Лотоклуб в Шымкенте нарушил карантинные меры

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий члены мобильной группы выявили факт нарушения карантина в одной из лоторейных клубов, расположенных на территории Абайского района. Работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, объект не был зарегистрирован в программе «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

Стражи порядка провели разъяснительную беседу с администрацией объекта предпринимательства.

Собранные материалы для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, что лотерейным клубам и иным точкам реализации лотерей, участвующих в проекте «Ashyq», разрешено работать при обеспечении площади не менее 4-х кв метров на одного человека, но не более 30 человек, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.