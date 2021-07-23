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Лотоклуб в Шымкенте нарушил карантинные меры

23 Июля 2021 22:50
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Лотоклуб в Шымкенте нарушил карантинные меры

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий члены мобильной группы выявили факт нарушения карантина в одной из лоторейных клубов, расположенных на территории Абайского района. Работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, объект не был зарегистрирован в программе «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

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Стражи порядка провели разъяснительную беседу с администрацией объекта предпринимательства.

Собранные материалы для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, что лотерейным клубам и иным точкам реализации лотерей, участвующих в проекте «Ashyq», разрешено работать при обеспечении площади не менее 4-х кв метров на одного человека, но не более 30 человек, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Шымкент   #Ashyq  
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