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Лосиху сбили на трассе в ВКО, ее детеныша передали в зоопарк Усть-Каменогорска

26 Мая 2020 20:45
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Лосиху сбили на трассе в ВКО, ее детеныша передали в зоопарк Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – Зоопарк Усть-Каменогорска пополнился новым обитателем — лосенком, мать малыша погибла под колесами автомобиля на одной из трасс области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт общественного объединение ОСА в Instagram.

В обществе рассказали, что лосенок был найден на перевале Умыш. Детеныш бегал у автомобильной трассы. Выяснилось, что на этом месте была сбита мать лосенка. Осиротевшего малыша определили в левобережный зоопарк.

«Не будем описывать разного рода трудности, которые пришлось пройти, чтобы наш зоопарк обрел нового постояльца. Самое главное, что малыш жив и здоров, остальное за работниками зоопарка. Навещайте его, он будет вас ждать», - говорят в обществе.

Отметим, что лосенка назвали Умыш, в честь перевала, где детеныш был найден.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, Экология, Общество,
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Орал Ерланулы

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