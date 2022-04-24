Лошади в Атырауской области умирают от паразитарных болезней – Минсельхоз
В результате проведенных исследований специалисты выявили у животных следующие паразитарные болезни: деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз. По имеющимся данным, вышеуказанные диагнозы являются причиной массовой гибели и болезни животных. Для борьбы с болезнью ученые рекомендуют владельцам животных и ветеринарам проводить профилактику и своевременное лечение паразитарных заболеваний и гельминтозов.
Кроме того, сообщаем, что согласно перечню особо опасных болезней животных в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства РК профилактика, диагностика и уничтожение животных проводятся за счет бюджета. Ветеринарные мероприятия остальных болезней, в том числе паразитарных проводятся за счет владельцев животных.
Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провел совещание по итогам поездки специалистов научно-исследовательских институтов, где приняли участие члены Ассоциации коневодов Казахстана, ученые, представители акимата и территориальной инспекции МСХ РК.
По итогам встречи специалисты научно-исследовательских институтов подтвердили свою готовность оказать всестороннею поддержку фермерам, рассказать об эффективных методах диагностики и лечения животных. Со своей стороны министерство готово предоставить площадку для встречи с фермерами.