+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 29 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лошади ищут еду возле мусорных контейнеров в Актау

22 Августа 2021 13:00
Поделиться:
Лошади ищут еду возле мусорных контейнеров в Актау

АКТАУ.КАЗИНФОРМ - В поисках пищи лошади рылись у мусорных контейнеров в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz

Новости по теме
Экологическая экспедиция с участием казахстанцев завершилась в Арктике
39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов Причину нашествия клещей назвали в управлении ветеринарии Мангыстауской области Павлодарские полицейские поместили на штрафстоянки около 5 тысяч голов скота

Как говорит местный житель Рафаэль, сегодня с утра, 22 августа, он застал лошадей в 6 микрорайоне.

«Ладно бы голодные животные поедали листья кустарников, но копаться у мусорных контейнеров. Их кинули на произвол, получается?» - обратился Рафаэль.

Напомним, в начале августа горожане сняли лошадиное «нашествие». Животные объедали листву деревьев в парке «Акбота», в 8 микрорайоне за домом №14 и в 6 микрорайоне у дома №21.
Спустя неделю были замечены гуляющие без присмотра животные около набережной 1В микрорайона у ЖК «Каспийская звезда».



Подписывайтесь на наш канал:

#Видео   #Мангистауская область   #Регионы   #Животные   #Природа  
Поделиться:
Новости по теме
Экологическая экспедиция с участием казахстанцев завершилась в Арктике
39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов
Причину нашествия клещей назвали в управлении ветеринарии Мангыстауской области
Павлодарские полицейские поместили на штрафстоянки около 5 тысяч голов скота
Популярное
1 Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
2 Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
3 За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
4 «Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
5 Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
Читайте также
Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие
Жаркая погода ожидается в Казахстане 22 августа
Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
«Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив