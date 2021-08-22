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Лошади ищут еду возле мусорных контейнеров в Актау
22 Августа 2021 13:00
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АКТАУ.КАЗИНФОРМ - В поисках пищи лошади рылись у мусорных контейнеров в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz
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Как говорит местный житель Рафаэль, сегодня с утра, 22 августа, он застал лошадей в 6 микрорайоне.
«Ладно бы голодные животные поедали листья кустарников, но копаться у мусорных контейнеров. Их кинули на произвол, получается?» - обратился Рафаэль.
Напомним, в начале августа горожане сняли лошадиное «нашествие». Животные объедали листву деревьев в парке «Акбота», в 8 микрорайоне за домом №14 и в 6 микрорайоне у дома №21.
Спустя неделю были замечены гуляющие без присмотра животные около набережной 1В микрорайона у ЖК «Каспийская звезда».
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