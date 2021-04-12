Лошади бродили по пляжу заповедного озера в Баянауле

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за несоблюдение правил выгула и содержания животных наказаны 1 228 их хозяев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По видео, опубликованному в одном из павлодарских пабликов, где на территории Баянаульского национального парка, в заповедной зоне, по пляжу озера ходят лошади, полицейскими проведена проверка», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

В ведомстве рассказали, что сотрудники полиции Баянаульского района владельца лошадей установили. В отношении него возбудили административное производство по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населённых пунктов» КРКоАП. Хозяин оштрафован на 20 МРП – 58 340 тенге.

«Всего же с начала года павлодарскими полицейскими 1 228 владельцев домашних животных привлечены к ответственности за несоблюдение правил выгула и содержания. Порядка 1 тысячи голов бесхозно пасущегося скота помещено на штрафные стоянки, из них 780 голов лошадей, - заявил исполняющий обязанности начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров. - На территории Павлодарского региона функционируют 145 штрафных стоянок».