Лошадей на сумму более 14 млн тенге похитил карагандинец в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Чтобы рассчитаться с кредиторами, житель Карагандинской области похитил лошадей на сумму более 14 млн тенге в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Как рассказали стражи порядка, 26 ноября 2019 года в Коргалжынский районный отдел полиции поступило заявление от 41-летнего жителя села Шалкар о пропаже с вольного выпаса 50-ти лошадей разных мастей и возрастов. Сумму ущерба владелец оценил в 14 млн 50 тыс тенге.

«Сообщение от потерпевшего было зарегистрировано, а по факту пропажи лошадей было возбуждено досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были найдены пропавшие 28 лошадей в зимовке неподалеку от села Амантау Нуринского района Карагандинской области», - отметили в пресс-службе ДП региона.

Также был задержан 23-летний ранее судимый житель Нуринского района. В данное время устанавливается круг подозреваемых, организованы дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения оставшегося скота.

«Выяснилось, что злоумышленник к моменту задержания успел реализовать часть похищенного, также установлено, что мужчина имел денежный долг и обязался рассчитаться со своими кредиторами, выплатив его лошадьми», - добавили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.