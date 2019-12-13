+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 2 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лошадей на сумму более 14 млн тенге похитил карагандинец в Акмолинской области

13 Декабря 2019 15:00
Поделиться:
Лошадей на сумму более 14 млн тенге похитил карагандинец в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Чтобы рассчитаться с кредиторами, житель Карагандинской области похитил лошадей на сумму более 14 млн тенге в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Новости по теме

Угнавших более 100 овец барымтачей задержали в Актюбинской области
Наркотики и оружие изъяты у скотокрадов в Алматинской области Женщин-скотокрадов задержали в Казалинске Потерявшийся табун нашли благодаря gps-треккерам в Акмолинской области

Как рассказали стражи порядка, 26 ноября 2019 года в Коргалжынский районный отдел полиции поступило заявление от 41-летнего жителя села Шалкар о пропаже с вольного выпаса 50-ти лошадей разных мастей и возрастов. Сумму ущерба владелец оценил в 14 млн 50 тыс тенге.

«Сообщение от потерпевшего было зарегистрировано, а по факту пропажи лошадей было возбуждено досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были найдены пропавшие 28 лошадей в зимовке неподалеку от села Амантау Нуринского района Карагандинской области», - отметили в пресс-службе ДП региона.

Также был задержан 23-летний ранее судимый житель Нуринского района. В данное время устанавливается круг подозреваемых, организованы дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения оставшегося скота.

«Выяснилось, что злоумышленник к моменту задержания успел реализовать часть похищенного, также установлено, что мужчина имел денежный долг и обязался рассчитаться со своими кредиторами, выплатив его лошадьми», - добавили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Карагандинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив