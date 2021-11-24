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    14:57, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Лошадь стоимостью семь тысяч долларов застрелил скотокрад в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Породистую лошадь стоимостью 7 тысяч долларов застрелил скотокрад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Восточно-Казахстанской области в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» с поличным задержали 40-летнего жителя города Усть-Каменогорска за кражу скота, пасущегося на окраинах областного центра без присмотра. Отмечается, что при совершении скотокрадства он использовал огнестрельное оружие.

    В ночь на 20 ноября в ходе преследования по степи злоумышленник, пытавшийся скрыться от полиции на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, был задержан. Неподалеку от места задержания следственно-оперативной группой была обнаружена наполовину разделанная туша застреленной породистой лошади стоимостью семь тысяч долларов США, принадлежавшая владельцу одного из крестьянских хозяйств. В салоне авто стражи порядка изъяли гладкоствольное ружье 12 калибра с множеством боеприпасов и иные доказательства его противоправной деятельности.

    «По факту скотокрадства в настоящее время проводится досудебное расследование по ст.188-1 ч.2 УК РК. Подозреваемый санкцией суда арестован, в случае признания его вины, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до семи лет», – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал Скотокрадство Правоохранительные органы
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