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    12:19, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Лошадь стала причиной ДТП в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области легковушка на трассе сбила лошадь. Лошадь от столкновения не пострадала, машина повреждена, сельчанин наказан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 45-м километре автодороги Ленинский–Курчатов водитель автомашины «Лада Приора» совершил столкновение с переходившей дорогу лошадью. В результате ДТП автомашина повреждена, а лошадь не пострадала», - рассказал начальник отдела полиции города Аксу Павлодарской области Мынбай Асылбеков.
    Полицейские провели отработку и установили владельца лошади. Им оказался 62-летний житель одного из сёл Аксуской административной зоны.
    «Сельчанин привлечён к административной ответственности по статьям 615 и 408 КРКоАП, - добавил Мынбай Асылбеков. - Проблема бесхозно пасущегося скота по сей день остаётся актуальной, беспечное отношение владельцев скота зачастую приводит к печальным последствиям. Скот нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий».
    Для профилактики предупреждения аварий, причиной которых становится скот, на территории области полицейские регулярно проводят рейды на дорогах. Они уже выявили и поместили на штрафные стоянки 248 голов бесхозно пасущегося скота. Все владельцы привлечены к административной ответственности.


    Антон Гагарин.
    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Павлодарская область
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