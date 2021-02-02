Лошадь стала причиной ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области легковушка на трассе сбила лошадь. Лошадь от столкновения не пострадала, машина повреждена, сельчанин наказан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На 45-м километре автодороги Ленинский–Курчатов водитель автомашины «Лада Приора» совершил столкновение с переходившей дорогу лошадью. В результате ДТП автомашина повреждена, а лошадь не пострадала», - рассказал начальник отдела полиции города Аксу Павлодарской области Мынбай Асылбеков.

Полицейские провели отработку и установили владельца лошади. Им оказался 62-летний житель одного из сёл Аксуской административной зоны.

«Сельчанин привлечён к административной ответственности по статьям 615 и 408 КРКоАП, - добавил Мынбай Асылбеков. - Проблема бесхозно пасущегося скота по сей день остаётся актуальной, беспечное отношение владельцев скота зачастую приводит к печальным последствиям. Скот нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий».

Для профилактики предупреждения аварий, причиной которых становится скот, на территории области полицейские регулярно проводят рейды на дорогах. Они уже выявили и поместили на штрафные стоянки 248 голов бесхозно пасущегося скота. Все владельцы привлечены к административной ответственности.

Антон Гагарин.