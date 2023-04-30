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Лошадь прыгнула в беседку с людьми в Караганде: пострадала семья

Автор:  
Агата Мухамеджанова
30 Апреля 2023, 15:15
Лошадь прыгнула в беседку с людьми в Караганде: пострадала семья

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском зоопарке, испугавшийся воздушных шаров конь прыгнул в беседку с посетителями. В результате пострадала семья из 4-х человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел вчера вечером. Лошадь, которая катала по зоопарку посетителей, вдруг испугавшись воздушных шаров, кинулась в беседку, где сидели посетители. Как сообщили в зоопарке, в результате данного происшествия мужчина и двое его детей получили ушибы, а его супруга ссадины на ноге и спине.

Сотрудники зоопарка уверяют, что за 5 лет сколько у них живет этот конь, он ни разу не проявлял агрессии. Он всегда был дружелюбным и добрым. Однако вчера животное сильно испугалось летящих на него воздушных шаров и в панике побежало в сторону беседки.

«Уже заканчивался рабочий день, когда это произошло. Лошадь была привязана. В это время мимо проходил ребенок с родителями. У него в руках были шары. От резкого порыва ветра шары полетели на коня. Он испугался, сорвался с веревки и кинулся в сторону беседки, которая была рядом. Там сидела семья из четырех человек. Они получили незначительные травмы. Мы вызвали «скорую помощь», потом поехали в больницу проведать их», - говорит руководитель отдела копытных зоопарка города Караганды Ербол Габдуллин.

Пострадавшей семье оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Сотрудники зоопарка настоятельно просят посетителей не приносить воздушные шары. На территории зоологического парка запрещена их продажа. Но дети и родители все же приходят туда с шарами.

«Мы просим посетителей зоопарка не приносить с собой шары. Все-таки это животные. Они бывают очень пугливыми и могут бояться каждого шороха», - добавил Ербол Габдуллин.

Также представители зоопарка добавили, что временно не будут выводить лошадей на катание, пока не запустят работу ипподрома. Его строительство которого, кстати, на стадии завершения.


Карагандинская область   Происшествия   Животные   Караганда  
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