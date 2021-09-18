Лошадь оказалась в центре ДТП в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Два автомобиля столкнулись на трассе Экибастуз – поселок Солнечный возле ГРЭС-1 вечером 17 сентября. По данным областного департамента полиции, аварию спровоцировала бесхозная лошадь, которая бродила по обочине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«В результате ДТП травмирован 38-летний водитель Toyota Camry. Также в ДТП поврежден служебный «ВАЗ», им управлял сотрудник полиции, который ехал на вызов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские провели освидетельствование, оба водителя были трезвыми. Автомобили водворили на штрафстоянку.

В ведомстве начали досудебное расследование по статье 345 части 1 УК Республики Казахстан – «Нарушение управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека». Виновному грозит штраф до 160 МРП или исправительные, общественные работы до 160 часов, арест до 40 суток.

С начала года в регионе полицейские загнали на специальные стоянки 9139 животных, которые создавали опасность для водителей. В отношении владельцев скота правоохранители возбуждали административные производства.



