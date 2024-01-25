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    09:00, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Лошадь назвали в честь Елены Рыбакиной в США

    Елена Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    Скаковую лошадь в США назвали в честь казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Согласно профилю на Equibase, трехлетняя лошадь по кличке Rybakina начала свою карьеру в скачках не так давно — в 2023 году, и провела пока всего два забега, в одном из которых заняла третье место.

    Суммарный заработок «Рыбакиной» на сегодняшний день — 7 340 долларов призовых.

    Отметим, что это не первый случай, когда породистых скаковых лошадей называют в честь известных спортсменов из Казахстана. С 2020 года в США выступает жеребец по кличке Головкин, названный в честь прославленного боксера Геннадия Головкина.

    Профессиональный послужной список коня насчитывает 40 гонок, из которых он выигрывал четыре, в шести становился вторым, а еще в пяти занимал третье место, в общей сложности принеся своим владельцам $94 809.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рыбакина Елена Мировые новости США
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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