Лошадь назвали в честь Елены Рыбакиной в США

Скаковую лошадь в США назвали в честь казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Согласно профилю на Equibase, трехлетняя лошадь по кличке Rybakina начала свою карьеру в скачках не так давно — в 2023 году, и провела пока всего два забега, в одном из которых заняла третье место.

Суммарный заработок «Рыбакиной» на сегодняшний день — 7 340 долларов призовых.

Отметим, что это не первый случай, когда породистых скаковых лошадей называют в честь известных спортсменов из Казахстана. С 2020 года в США выступает жеребец по кличке Головкин, названный в честь прославленного боксера Геннадия Головкина.

Профессиональный послужной список коня насчитывает 40 гонок, из которых он выигрывал четыре, в шести становился вторым, а еще в пяти занимал третье место, в общей сложности принеся своим владельцам $94 809.