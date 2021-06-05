Лошадь на службе: как работает кавалерийское отделение в полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В полиции Петропавловска несут службу 13 лошадей. С апреля по октябрь они вместе с полицейскими патрулируют дачные общества. Как работает кавалерийское подразделение, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

Конная полиция – так привычнее и проще называть подразделение – сейчас состоит из 13 лошадей и 17 сотрудников. Возглавляет подразделение Жаксылык Кожелдаков. Когда-то он сам начинал работать здесь полицейским-кавалеристом.

Встречает кавалерия странной тишиной. Оказалось, лошади под присмотром полицейских резвились на лугу. Командир подразделения говорит, что летом стараются дать возможность лошадям развеяться перед несением службы.

Работа взвода подчинена строгому графику. На дежурство они заступят в 17.00 и будут охранять порядок в дачных поселках до 22.00.

«Раньше заступали с часу дня до шести часов вечера. С утра не патрулируем, поскольку дачники обычно в это время на своих участках. Потом кражи стали происходить вечером. и время патрулирования перенесли. Патрулируем около двух тысяч дачных участков. Сейчас заброшенные участки акимат передает горожанам, они облагораживают их, территория патрулирования расширится», - объяснил Ж.Кожелдаков.

Каждая лошадь закреплена за определенным сотрудником. Он не только работает с ней, но и ухаживает, кормит, заботится. Полицейский-кавалерист Серик Имамбаев со своим Бароном уже семь лет. Кличку этот статный конь белого окраса получил не зря. Он и во время купания с шампунем «For Men» на этикетке вел себя, как настоящий барон. Невероятно спокойный, с умнейшими глазами и милыми косичками в гриве – разрешил подойти к нему и погладить.

Кстати, спокойствие и резвость - основные критерии при отборе лошадей для кавалерийского подразделения. И еще один нюанс - все лошади на службе мужского пола.

«Если сотрудник уходит в отпуск, приезжает, ухаживает за конем, который за ним закреплен. Если лошадь заболела, вызываем ветеринара и ставим в известность ответственного за нее. Когда приходит молодой сотрудник, стараемся, чтобы подошел к каждой лошади, познакомился. У каждой ведь свой характер», - улыбается Ж. Кожелдаков.

О том, что у каждого коня свой характер, наглядно говорил факт нахождения двух красавцев в отдельном загоне. Оказывается, дерутся с другими. Оставили на некоторое время одних – чтобы подумали о своем поведении.

Удивительным было и то, что служебные кони стараются по одному не ходить. Вернее, не любят работать в одиночку. Полицейские говорят, что, бывало, буквально отказывались нести службу без второго «коллеги». Все как у людей.

«Я пришел в подразделение в 2011 году полицейским-кавалеристом. За мной закрепили коня по кличке Буян. Общий язык нашел с ним сразу. Мне было проще, вырос в деревне. Познакомился, погладил. Первый выезд был в апреле. Поехали в поселок Новопавловку, Борки, дачное общество «Энергетик». Со мной был опытный сотрудник. Обычно новичков не отправляют на патрулирование в одиночку. С первых же дней столкнулся с нарушителями порядка. В таких случаях мы всегда вызываем автопатруль», - рассказал Ж. Кожелдаков.

Полицейские-кавалеристы налаживают контакт с охранниками, председателями дачных участков. В прошлом году совместно предотвратили незаконный спил деревьев на дачном участке новым владельцем. Всего за год конная полиция предотвратила четыре кражи в дачных обществах, передала автопатрулям 36 человек, которые беспокоили дачников нетрезвым поведением.

До пяти вечера сотрудники кавалерийского подразделения практически не имеют свободной минуты. Физическая подготовка, занятия по боевой и служебной подготовке, занятия с лошадьми. Уход за ними. Сотрудники сами убирают большую территорию подразделения, загоны для лошадей. Зимой, когда дачное патрулирование не осуществляется, кавалеристы выходят на пешее патрулирование улиц Петропавловска.

Помимо обеспечения правопорядка, конная полиция взяла шефство над воспитанниками Петропавловского детского центра социального обслуживания «Арман». Дважды в неделю дети с поражениями опорно-двигательного аппарата приходят на занятия по иппотерапии. Под присмотром специалистов они занимаются верховой ездой. Несколько лет назад аким области Кумар Аксакалов подарил подразделению для этих целей двух пони.

Кавалерийский взвод в полиции Петропавловска образовался в 2004 году приказом начальника ДВД по СКО Ерлана Тургумбаева. В 2014 году произошла реорганизация и появилось кавалерийское подразделение.

В департаменте полиции отметили, что преимущество кавалерии — в ее мобильности, возможности пройти в местах, труднодоступных для обычного транспорта. Конная полиция быстрее прибывает на участки, расположенные в лесных массивах, зонах отдыха и у водоемов на окраинах города, где совершаются различные правонарушения, в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления.

Фото автора