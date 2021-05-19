Лось и косуля погибли в ДТП на трассах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Два ДТП с участием диких животных произошли в Акмолинской области, в результате аварий погибли лось и косуля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В Акмолинской области за несколько дней зарегистрировано два факта наезда на диких животных. Один из них был на 148-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» с участием автомашины марки «Toyota Camry» и лося. Второй случай произошел возле города Акколя с участием автомашины марки «Lexus RX 350» и косули. К сожалению, животным выжить не удалось. Полицейские связывают эти ДТП с нарушением скоростного режима.

«Ежегодно на наших трассах происходят десятки дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. И бывает, что встреча с лесным гостем оказывается фатальной. Если не для водителя и пассажиров, то для транспортного средства точно. В таких ситуациях водителю самому придется возмещать ущерб своего разбитого авто», - отметили в ведомстве.

Полицейские в очередной раз призвали водителей быть крайне осторожными и бдительными на дорогах. Особенно внимательным к безопасности движения нужно быть, если на дороге стоит знак 1.25 «Дикие животные». Их устанавливают именно в местах, где или регулярно случаются столкновения со зверями, или их вероятность высока. К примеру, там, где проходят тропы миграции животных.