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вчера 23:00
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Лось и косуля погибли в ДТП на трассах в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Два ДТП с участием диких животных произошли в Акмолинской области, в результате аварий погибли лось и косуля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
В Акмолинской области за несколько дней зарегистрировано два факта наезда на диких животных. Один из них был на 148-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» с участием автомашины марки «Toyota Camry» и лося. Второй случай произошел возле города Акколя с участием автомашины марки «Lexus RX 350» и косули. К сожалению, животным выжить не удалось. Полицейские связывают эти ДТП с нарушением скоростного режима.
«Ежегодно на наших трассах происходят десятки дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. И бывает, что встреча с лесным гостем оказывается фатальной. Если не для водителя и пассажиров, то для транспортного средства точно. В таких ситуациях водителю самому придется возмещать ущерб своего разбитого авто», - отметили в ведомстве.
Полицейские в очередной раз призвали водителей быть крайне осторожными и бдительными на дорогах. Особенно внимательным к безопасности движения нужно быть, если на дороге стоит знак 1.25 «Дикие животные». Их устанавливают именно в местах, где или регулярно случаются столкновения со зверями, или их вероятность высока. К примеру, там, где проходят тропы миграции животных.
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