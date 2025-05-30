Лоран Сен-Мартен о партнерстве с Казахстаном: Наша цель – взаимная выгода

—Начнём с вопроса о развитии экономических связей между Казахстаном и Францией. Каковы текущие приоритеты в области экономического и бюджетного сотрудничества?

— Между Францией и Казахстаном сложились исключительные отношения. Наши президенты хорошо знают друг друга и встречаются ежегодно, начиная с 2022 года. Президент Касым-Жомарт Токаев уже дважды посещал Париж, а президент Эммануэль Макрон с визитом прибыл в Казахстан в 2023 году. Когда лидеры разделяют общую стратегическую цель — диверсификацию партнёрств — это создаёт реальную динамику. Для Франции Центральная Азия, а особенно Казахстан, являются приоритетными направлениями.

С точки зрения бизнеса это открывает множество возможностей. Я прибыл в составе делегации из более чем 50 французских компаний — это наша крупнейшая бизнес-миссия в Казахстане за всё время. Мы принимаем участие в Астанинском международном форуме, и сегодняшний день особенно важен, поскольку он проходит под знаком «Дня Франции». Вместе с Премьер-министром Казахстана мы приветствовали французские компании, заинтересованные в инвестициях в вашу страну.

— Какие у Вас ожидания от Астанинского международного форума? Насколько он важен для международного бизнес-сообщества?

— Прежде всего, хочу поздравить Казахстан. Этот форум в короткие сроки стал признанной и значимой глобальной бизнес-платформой. Участие в Астанинском форуме — важный элемент стратегии французских компаний по выходу на региональный рынок.

Речь идёт не только о Казахстане, но и о всём регионе Центральной Азии — и даже шире. Мы рассматриваем возможности в таких секторах, как транспорт, промышленность, энергетика, горнодобыча и здравоохранение. Форум поднимает стратегически важные темы и способствует развитию партнёрств.

Мы подписали около 20 соглашений с участием компаний и университетов. Завтра и послезавтра будут решающими: наши компании встретятся с ключевыми партнёрами и примут участие в дискуссиях о перспективе торговли и инвестиций в Центральной Азии и во всём мире.

— Как Франция оценивает экономический потенциал Казахстана, особенно в контексте диверсификации поставок стратегически важных ресурсов, таких как редкоземельные металлы?

— Для нас это не новая тема. Мы давно сотрудничаем с Казахстаном в горнодобывающем секторе — достаточно вспомнить компанию Orano. Однако сегодня действительно необходимо укрепить наше взаимодействие в области редкоземельных металлов и других стратегически важных сырьевых ресурсов.

Мы запустили новую инициативу по сотрудничеству и инвестируем 500 тысяч евро в поддержку совместной работы между нашими национальными геологическими агентствами — французским BRGM и его казахстанским партнёром. Это включает обучение, картографирование и практическое сотрудничество, чтобы французские компании могли вносить вклад в развитие ресурсного потенциала Казахстана. Это вопрос суверенитета, и тот факт, что наши страны доверяют друг другу в столь стратегически важной сфере, говорит сам за себя.

—Есть ли у французского правительства официальная стратегия поддержки национального бизнеса в Казахстане?

— Да, это то, что мы называем экономической дипломатией. В качестве министра по вопросам внешней торговли я возглавляю делегации бизнеса и способствую установлению связей на высоком уровне. Мы работаем через организацию MEDEF International и инициативу Team France Export, в которую входят, как государственные, так и частные партнёры — такие как Business France и Франко-казахстанская торгово-промышленная палата.

Совместно мы продвигаем как экспорт, так и инвестиции. Речь идёт не только о продаже французской продукции, но и о прямых инвестициях, как это делает компания Total и Danone. Наша цель — взаимная выгода.

— В условиях современной конкуренции меняет ли Франция приоритеты бюджетной политики в пользу зеленой энергетики и устойчивого развития?

— Франция и Европейский союз по-прежнему полностью привержены экологическим целям. Это вопрос не только наших ценностей, но и экономической модели. Когда инвесторы выбирают Европу, они выбирают самые высокие экологические стандарты. Мы убеждены, что экономический рост и устойчивое развитие — это не взаимоисключающие понятия. Важно принимать правильные промышленные и инвестиционные решения.

— Рассматриваются ли конкретные финансовые или технические проекты сотрудничества с Казахстаном в рамках инициативы ЕС Global Gateway?

— Да, Франция активно поддерживает инициативу Global Gateway. Речь идёт не только о финансировании — важно также упрощать нормативно-правовую базу и улучшать сотрудничество между ЕС и странами Центральной Азии. Это может включать сокращение бюрократических барьеров, продвижение справедливой торговли и стимулирование инвестиций.

Мир изменился, и торговая динамика терпит существенные изменения. Евросоюз должен ответить на эти вызовы, создавая новые соглашения и механизмы. Сегодня Центральная Азия является одним из наших ключевых приоритетов.

— Сейчас во всем мире непростое время из-за геополитической ситуации. Как Франции удается выстраивать баланс между социальной поддержкой и необходимостью снижения дефицита в условиях жёстких бюджетных ограничений?

— Нам необходимо делать и то, и другое — сокращать дефицит и стимулировать рост. Ключевым является создание роста ВВП, добавленной стоимости и рабочих мест. Именно так мы решим проблему дефицита.

Геополитические изменения побудили Европу пересмотреть свои традиционные рынки. Мы отходим от прежней зависимости от США и Китая и ищем новые партнёрства. Молодое население и экономический потенциал Казахстана делают его идеальным партнёром в рамках этой стратегии. Речь не о выборе между бюджетной дисциплиной и экономическим взаимодействием. Больше бизнеса — значит больше роста, а это способствует сокращению дефицита.

— Как Вы оцениваете новые тарифы, введённые администрацией Трампа? Каковы перспективы урегулирования текущей ситуации?

— Откровенно говоря, я считаю, что это неправильный подход к настоящей проблеме. Торговая война навредит всем — особенно США из-за риска рецессии и инфляции. Нам нужны переговоры, а не эскалация.

Франция поддерживает работу Европейской комиссии по достижению сбалансированного соглашения в установленный срок — до июля. Мы хотим договор, который защитит отрасли с обеих сторон и предотвратит усугубление инфляции. ЕС силён — у нас есть рычаги влияния при необходимости — но наша цель — благоприятная повестка с США и остальным миром. История свидетельствует, что снижение торговых ограничений приводит к увеличению ценности и рабочих мест.

— Что бы Вы хотели добавить перед завершением?

— Хочу отметить, как меня впечатляет позитивная энергия вашей страны. Мы торжественно дали старт строительству будущей Французской международной школы в Астане, которая будет обучать детей от детского сада до старших классов по программе французского бакалавриата.

Этот проект символизирует укрепление наших связей и общее будущее. Образование — это молодежь, ценности и долгосрочное партнёрство. Это мощный знак нашей дружбы.