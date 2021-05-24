Longing и A Fuego Lento покажут в «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 и 29 мая «Астана Балет» представит полюбившиеся зрителям одноактные балеты «Longing» и «A Fuego Lento» в постановке приглашенного хореографа Рикардо Амаранте. В этих хореографических миниатюрах нет присущего классическим постановкам последовательного развития действия, это свободная романтическая фантазия балетмейстера о любви, страсти, красоте и гармонии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В балете Longing («Страстное желание») на музыку аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера, столичную публику ждут модерновые и неоклассические решения с элементами чувственного танго. В центре повествования – страстное желание встретить идеального мужчину или женщину, о которых мы обычно думаем и мечтаем… – рассуждает балетмейстер Рикардо Амаранте.

Хореограф задается вопросом: «Чего мы искренне хотим от жизни и любви, от наших отношений? Почему многие из нас с упорством одержимых стремятся к физической близости, а не ищут родственную душу?» Размышляя на эту тему, он не дает однозначного ответа, предоставляя каждому возможность найти собственный смысл.

«A Fuego Lento» («Медленный огонь») - балет-страсть, балет-вызов в жанре неоклассики о чувствах, которые будоражат кровь влюбленных. О том, как ранее неведомые, чувства любви, страсти и желания разжигают в нас медленное, но яркое пламя (музыка - Лало Шифрин, Астор Пьяццолла, Карлос Гардель, Саё Косуги).

Обжигающая стихия, пожалуй, самого чувственного танца – танго – в одноактном балете Рикардо Амаранте с явным форсайтовским уклоном, в котором особая роль отведена виртуозной технике исполнения, подлинной пылкости и неподдельным чувствам. «A Fuego Lento» – это страсть в каждой сцене, облаченная в соблазнительные ритмы чувственного танго.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.