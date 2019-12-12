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Ломбарды обяжут передавать сведения о залоговом имуществе полиции

12 Декабря 2019 10:54
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Ломбарды обяжут передавать сведения о залоговом имуществе полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января 2020 года в Казахстане ломбарды будут относиться к микрофинансовым организациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным предметом посягательства воров являются ювелирные изделия, меховая одежда, различная аппаратура, то есть предметы, которые можно вынести с собой и сбыть. В этой связи Министерством внутренних дел совместно с Национальным банком РК разработан и утвержден проект правил организации деятельности ломбардов. В соответствии с внесенными изменениями, с 1 января 2020 года ломбардные организации будут относиться к микрофинансовым организациям», - сказал начальник управления департамента криминальной полиции МВД РК Нуржан Рахметуллаев на брифинге в ведомстве.

Как он отметил, согласно правилам, ломбарды будут обязаны передавать в кредитное бюро сведения обо всем залоговом имуществе, а подразделения полиции будут иметь доступ в бюро для сверки предмета залога с похищенным имуществом.

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Ключевые слова: МВД РК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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