Ломбарды обязаны пройти учетную регистрацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Законом РК «О микрофинансовой деятельности» от 3 июля 2019 года деятельность ломбардов по предоставлению микрокредитов физическим лицам с 1 января 2020 года отнесена к микрофинансовой деятельности. Но ни один из ломбардов еще не подавал заявку о регистрации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Для осуществления своей деятельности после 1 июля 2020 года ломбардам необходимо пройти учетную регистрацию в агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, после которой агентством будет осуществляться регулирование данных организаций.

По информации агентства, для прохождения учетной регистрации ни один из ломбардов не обращался, и соответственно, не состоит в реестре микрофинансовых организаций.

Регулятор обратился к казахстанцам с просьбой внимательно относиться к подписанию документов при получении услуг у ломбардов, не прошедших учетную регистрацию.

«Учитывая, что регулирование деятельности ломбардов агентством будет осуществляться после прохождения ими учетной регистрации и включения в реестр микрофинансовых организации, при получении услуг ломбардов рекомендуем внимательно изучить все документы перед подписанием», - сказано в сообщении.

Со списком микрофинансовых организаций, прошедших учетную регистрацию, можно ознакомиться на официальном сайте агентства www.finreg.kz в разделе «Реестр разрешений и уведомлений» - «Разрешения» - «Учетная регистрация микрофинансовых организации».

Напомним, что задержаны директора «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард», которые подозреваются в серии мошенничеств путем привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду.