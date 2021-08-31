Ломбард на 33 млн тенге обворовали в Алматинской области

КАРГАЛЫ. КАЗИНФОРМ - Ломбард на 33 млн тенге обворовали в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Жамбылского района обратилась 41-летняя жительница поселка Каргалы. Она сообщила, что неизвестные лица совершили кражу ювелирных изделий из ломбарда. Оперуполномоченными полицейскими ДП Алматинской области был составлен план по установлению личностей подозреваемых и их задержанию.

«Оперативниками управления криминальной полиции ДП Алматинской области организован целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего были изобличены трое подозреваемых. Ими оказались два уроженца Алматинской области в возрасте 27 и 32 лет, а также 52-летний житель Алматы. В ходе спецоперации сотрудники с помощью спецназа задержали и доставили их в полицию», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр.

При задержании у подозреваемых изъяты перчатки, гвоздодер, золотые изделия и денежные средства. Отметим, что нанесенный ущерб ломбарду составляет около 33 млн тенге.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство по ст. 188 ч.4 УК РК «Кража в особо крупном размере». На сегодня проводится ряд проверок на причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. В интересах следствия иная информация не подлежит разглашению», – дополнил Данияр.







