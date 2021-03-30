Ломают мебель и видеокамеры осуждённые в павлодарских колониях

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В исправительных учреждениях Павлодарской области в 2020 и в начале 2021 года через суд заключённым выставили иск за порчу казённого имущества более чем на миллион тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Все вещи и мыломоющие средства осуждённый получает в карантинном отделении. Далее при отбытии наказания ему всё выдается по срокам, однако некоторым всего полученного хватает, а кто-то намеренно рвёт и портит вещи для дополнительной выдачи. Что касается питания – все продукты выдаются по нормам: в меню всегда присутствуют мясо, рыба, овощи, фрукты и кисломолочные продукты», - рассказал начальник павлодарской колонии АП-162/3 Бауржан Калымов.

Он напомнил также, что заключённые в колониях получают посылки от родственников. В 2020 году законом был увеличен вес посылки с 14 до 20 килограммов. Несмотря на то, что в учреждении установлены камеры видеонаблюдения, некоторые осуждённые целенаправленно портят имущество.

«Только за 2020 и начало 2021 года в судебном порядке к осуждённым выставлен иск на более одного миллиона тенге - всё это порча государственного имущества: выданных им вещей, мебели и видеокамер. Видеокамеры, установленные в каждом помещении в колонии, это контроль не только за действиями осуждённых, но и профилактика правонарушений со стороны сотрудников, - обратил внимание начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Адлет Мустафинов. - С помощью видеонаблюдения удаётся предотвратить попытки суицида среди отбывающих лиц: в 2020 году сотрудниками учреждений было предотвращено две попытки, и за три месяца текущего года мы сумели сохранить две жизни».

Чаще всего именно видеокамеры становятся предметом посягательства заключённых, хотя в некоторых помещениях они залиты цементом или огорожены решёткой. Тем не менее, заключённые находят способ вывести технику из строя.

В пресс-службе ДУИС прокомментировали, что люди, отбывающие срок, обеспечиваются питанием, предметами первой необходимости, одеждой, бельём и обувью по сезону с учётом пола и климатических условий за счёт средств госбюджета. Всё необходимое им выдают, когда осуждённые только попадают в колонию – пара комплектов летней формы одежды на три года и зимней – на два.

Кроме одежды, находясь за решёткой, они получают и постельные принадлежности. При желании и наличии вакансий осуждённый может устроиться на работу и на заработанные деньги покупать в тюремном магазине предметы первой необходимости, а кому-то их некоторым отправляют родственники.