Ломать камеры видеонаблюдения в подъездах стали жители Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре видеокамеру наблюдения в одном доме шваброй сломала женщина, в другом её у входа поломал молодой человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

​«17 октября в городе Павлодаре во втором подъезде дома 39 по улице Малайсары женщина при помощи швабры повредила камеру видеонаблюдения. По данному факту в отношении 34-летней жительницы данного дома составлен административный протокол», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Там отметили, что в соцсетях появились видеоролики, по которым видно, что люди повредили камеры видеонаблюдения в подъездах домов.

«В другом случае факт имел место 15 октября. Возле подъезда дома по улице Осипенко неизвестное лицо также повредило видеокамеру наружного наблюдения, установленную при входе. Личность хулигана установлена, им оказался 29-летний горожанин, в отношении него также возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство», - добавили в ДП региона.

Как сказали стражи порядка, по обоим фактам материалы направлены в суд для принятия решения. С начала года павлодарские полицейские к ответственности привлекли 966 человек за мелкое хулиганство.





Видео предоставлено департаментом полиции Павлодарской области.