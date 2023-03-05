АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Маневровый локомотив столкнулся с пассажирским поездом в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, 5 марта, ориентировочно в 10:30 в Актюбинской области (Шалкарский р-н, ж/д станция Бершугир), по предварительным данным из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона №1 и трех колесных пар вагона №2 пассажирского поезда № 317 сообщением «Бишкек-Самара». На место вылетел вертолет Казавиаспаса, направлены спасательные подразделения, следует восстановительный поезд КТЖ. По имеющейся информации, в поезде было более 200 человек (граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ). В госпитализации не нуждаются, в настоящее время размещены в других вагонах поезда», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РК.

По информации ведомства, сформированы оперативные штабы в МЧС и ДЧС региона. Установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.