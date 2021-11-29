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Локомотив сбил автомобиль: есть пострадавшие

29 Ноября 2021 12:41
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Локомотив сбил автомобиль: есть пострадавшие

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В районе Беимбета Майлина водитель на авто выехал на железнодорожный переезд, где его сбил локомотив, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

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«27 ноября 2021 года около пяти часов утра в одном км от села Елизаветинка района Беимбета Майлина 30-летний гражданин Республики Узбекистан, управляя автомашиной марки «Volvo», не уступив дорогу, выехал на железнодорожный переезд, где совершил ДТП с грузовым поездом сообщением «Костанай-Тобол» под управлением 34-летнего машиниста локомотива, которым применено экстренное торможение»,- сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель и пассажир «Volvo» с различными травмами доставлены в Рудненскую больницу, назначено амбулаторное лечение.

Сам машинист телесных повреждений не получил. Локомотив продолжил движение через 36 минут. В отношении водителя «Volvo» составлен административный протокол.

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#Костанайская область   #ДТП  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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