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    18:23, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Локдаун введен в одном из мегаполисов Китая из-за вспышки КВИ

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти города Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай) ввели в четверг строгий локдаун, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение правительства китайского мегаполиса.

    Согласно уведомлению, с 18:00 часов по местному времени жителям города Чэнду рекомендовано оставаться дома. При этом только одному из членов семьи разрешается один раз в сутки выходить на улицу за продуктами при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

    Работодателям предприятий рекомендовано перевести работников на удаленку из-за эпидемиологической ситуации в городе. Открыты будут только сельскохозяйственные рынки, магазины с товарами первой необходимости, аптеки и больницы.

    Движение общественного транспорта будет сокращено.

    С четверга стартует кампания массового ПЦР-тестирования всех жителей города Чэнду, население которого составляет около 21 млн человек.


    Фото: news.cn



    Теги:
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