Локдаун по выходным дням вводят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Атырау К. Гайнеденов подписал постановление, согласно которому в выходные дни приостанавливается деятельность торговых домов, ТРЦ, рынков, летников, ресторанов, салонов красоты и многих других объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запретить независимо от участия в проекте «Ashyq»: деятельность букмекерских контор.

проведение спортивных мероприятий со зрителями. Приостановить и ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов: торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» в будние дни с 10.00 часов до 20.00 часов, лидеры - до 22.00 часов (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на одного посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек и пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, расположенных в них;

- продовольственные крытые и непродовольственные крытые и открытые рынки, участвующие в проекте «Ashyq» - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье;

- продовольственные открытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни и субботу, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресенье;

- объекты общественного питания, фудкорты, в том числе летние площадки, столовые - разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» только в будние дни с 10.00 часов до 20.00 часов, лидеры - до 22.00 часов (с запретом проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не более четырех человек), с запретом работы в субботу и воскресенье (разрешается работа по доставке и выносу еды до 24.00 часов);

- салоны красоты, парикмахерские, барбершопы, объекты, оказывающие косметические и косметологические услуги - разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» только в будние дни по предварительной записи с 10.00 часов до 20.00 часов, лидеры - до 22.00 часов (при заполняемости до 50%), с запретом работы в субботу и воскресенье;

- спорткомплексы, фитнес-центры, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» только в будние дни по предварительной записи с 10.00 часов до 20.00 часов, лидеры - до 22.00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье;

- сауны, спа-центры, бассейны, бани - разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» в будние дни по предварительной записи с 10.00 часов до 20.00 часов, лидеры - до 22.00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье;

- объекты культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театры, концертные залы, филармонии, кинотеатры (при заполняемости не более 30%), участвующие в проекте «Ashyq» с 07:00 часов до 20.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье.

компьютерные клубы, караоке, бильярдные, боулинги, участвующие в проекте «Ashyq» - разрешено работать в будние дни с 12.00 часов до 20.00 часов, лидеры до 22.00 часов (при заполняемости не более 30%), с запретом работы в субботу и воскресенье;

- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, участвующие в проекте «Ashyq» - разрешено работать в будние дни с 12.00 часов до 20.00 часов, лидеры до 22.00 часов (при обеспечении площади не менее 4 кв.м. на одного человека, но не более 30 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье;

детские развлекательные центры (крытые, открытые), участвующие в проекте «Ashyq» - разрешено работать в будние дни с 10.00 часов до 20.00 часов, лидеры - до 22.00 часов (с заполняемостью не более 30 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Я рмаркам на открытых площадках для реализации местной сельхозпродукции, участвующие в проекте «Ashyq» - разрешено работать в субботу и воскресенье.

Акимату, городскому управлению полиции, АФ НПП «Атамекен» предписывается увеличить число мониторинговых групп, активизировать работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных и ограничительных мер, обеспечить ежедневную проверку в соответствии с графиком мониторинга.

Субъекты бизнеса, нарушившие режим «Ashyq» (0-20 чекинов), будут исключать из проекта на месяц без предупреждения.

