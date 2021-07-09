Локализованы пожары в Улытауском районе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на утро 8 июля на территории Карагандинской области все очаги степных загораний, кроме тех, что превышают 50 га, ликвидированы. На контроле остаются пять очагов природных пожаров на больших площадях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области ситуация с природными пожарами стабилизировалась. По состоянию на утро 8 июля на контроле остаются пять очагов.

Все мелкие степные возгорания ликвидированы. Локализованы крупные очаги в Улытауском районе, на территории Жангельдинского, Актасского, Шенберского и Амангельдинского сельских округов. Продолжаются ликвидационные работы.

Также локализован очаг в Актогайском районе, на территории Ортадересинского сельского округа.